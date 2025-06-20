الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب مركز أبحاث عسكرية في طهران

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه ضرب خلال الليل عشرات الأهداف في طهران ولا سيما ما وصفه بأنه مركز لـ"تطوير برنامج الأسلحة النووية الإيراني"، في اليوم الثامن من الحرب بين إيران وإسرائيل.

وأورد الجيش في بيان أنه "نفذ سلسلة ضربات في قلب طهران، أصيبت عشرات الأهداف بما فيها مواقع لإنتاج الصواريخ العسكرية ومقر منظمة الابتكار والبحوث الدفاعية المكلفة البحث وتطوير برنامج الأسلحة النووية الإيراني".

وأوضح الجيش أن الهيئة مكلفة "تطوير تكنولوجيات وأسلحة فائقة التطور تدعم القدرات العسكرية للنظام الإيراني".

كما ذكر الجيش أنه ضرب "منشآت لإنتاج مكونات الصواريخ ومصانع تنتج مواد أولية مستخدمة في صنع محركات للصواريخ".

من جهة أخرى، أشار البيان إلى اعتراض الدفاعات الجوية أربع مسيرات أطلقت من إيران.