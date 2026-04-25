«حزب الله» حجر عثرة في مسار السلام بين إسرائيل ولبنان

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك عقب اجتماع رفيع المستوى عقد في البيت الأبيض، فيما اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، «حزب الله» بمحاولة تقويض جهود الدولة العبرية للتوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان.

وقال ترامب في منشور على منصة «تروث سوشال» إنه إلى جانب نائبه جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، والسفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى، التقوا، أمس، مع ممثلين رفيعي المستوى من إسرائيل ولبنان في المكتب البيضاوي.

مشيراً إلى أن الاجتماع «قد سار بشكل جيد للغاية، وسيتم تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع».

ورغم إعلان الرئيس الأمريكي تمديد الهدنة في لبنان لثلاثة أسابيع، يبقى وقف إطلاق النار هشاً للغاية، إذ سقط، أمس، قتيلان بغارة إسرائيلية مع إعلان «حزب الله» احتفاظه بحق الرد، ودعوته السلطات للانسحاب من التفاوض المباشر مع إسرائيل.

وقال نتانياهو، في أول تصريح له بعد تمديد وقف إطلاق النار مع لبنان: «بدأنا مساراً للتوصل إلى سلام تاريخي بين إسرائيل ولبنان، ومن الواضح لنا أن حزب الله يحاول تقويض ذلك».