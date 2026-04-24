الأمم المتحدة ترحب بتمديد وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل لثلاثة أسابيع





رحب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة بإعلان 23 أبريل بشأن تمديد ترتيبات وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع إضافية، وذلك بهدف إتاحة المجال أمام الحوار بين الجانبين.

وأشاد الأمين العام في بيان اليوم بالدور الذي قامت به الولايات المتحدة في تسهيل هذا التمديد، مؤكدا دعم الأمم المتحدة لكافة الجهود الرامية إلى إنهاء الأعمال العدائية والتخفيف من معاناة المجتمعات على جانبي الخط الأزرق.

ودعا غوتيريش جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بوقف الأعمال العدائية، ووقف أي هجمات إضافية، والإمتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، في جميع الأوقات.

كما جدد الأمين العام للأمم المتحدة، دعوته سائر الجهات غير الحكومية إلى الالتزام بقرارات الحكومة اللبنانية لبسط سلطتها على كامل أراضيها وتعزيز حصر السلاح بيد الدولة.

كما دعا اسرائيل إلى الانسحاب الكامل من شمال الخط الازرق، بما يحترم سيادة لبنان وسلامة أراضيه، مؤكدا دعم الأمم المتحدة لكافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز وقف الأعمال العدائية والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر عام 2006.

وأعرب غوتيريش عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في دفع الجهود الجارية نحو تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة