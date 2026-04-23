ماكرون يدعو إلى مشاركة إقليمية في المفاوضات بشأن لبنان

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أن المفاوضات بشأن لبنان يجب أن تشمل "جميع دول المنطقة ذات الصلة بأمنه" من أجل تحقيق "سلام دائم".

وقال ماكرون إلى جانب نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس قبل قمة أوروبية غير رسمية في نيقوسيا، "لبنان يتعرض حاليا لضغوط شديدة للغاية، ونحن جميعا نعمل على ضمان تمديد وقف إطلاق النار".

وأضاف أن المفاوضات يجب أن "تجري في إطار مناسب، أي بين لبنان وإسرائيل بالطبع"، ولكن بمشاركة "جميع دول المنطقة ذات الصلة بأمن واستقرار لبنان على المدى الطويل".

وتابع الرئيس الفرنسي أن ذلك يهدف إلى "تهيئة الظروف اللازمة لسلام دائم يحترم سيادة لبنان ووحدة أراضيه ونزع سلاح حزب الله".

كما أكد مجددا أن فرنسا "مستعدة" لتنظيم مؤتمر لدعم الجيش اللبناني "متى ما رأت بيروت ذلك مناسبا".