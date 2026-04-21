"حكماء المسلمين": الإبداع والابتكار قوة دافعة لتقدم الأمم وازدهارها





أكد مجلس حكماء المسلمين، أن الإبداع والابتكار يمثلان قوة دافعة نحو تقدّم الأمم وازدهارها، وأداة حيوية لمواجهة التحديات العالمية المتسارعة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر استقرارا وتماسكا.

وقال المجلس، في بيان له؛ بمناسبة اليوم العالمي للإبداع والابتكار، الذي يحتفى به سنويا في 21 أبريل، إن الاستثمار في العقول المبدعة، ورعاية الطاقات الشابة، وتعزيز بيئات الابتكار، من الأولويات الملحَّة التي تتطلب تضافر الجهود الدولية والمؤسسية، مشيرا إلى أن الإبداع الحقيقي يمتد ليشمل تطوير الأفكار والمبادرات التي تعزِّز قيم الحوار والتسامح والتعايش، وتُرسِّخ ثقافة السلام، وتُسهم في مكافحة خطابا الكراهية والتطرف.

وجدَّد مجلس حكماء المسلمين دعوته إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات الإبداع والابتكار، وتبادل الخبرات والمعارف، بما يُسهم في بناء مستقبل قائم على المعرفة، يُعلي من قيمة الإنسان، ويُرسِّخ مبادئ العدالة والرحمة والتسامح، ويُمهِّد الطريق نحو عالم أكثر سلامًا واستقرارًا.