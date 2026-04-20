Al Bayan
الشرق الأوسط

الكويت تشيد بكفاءة الأجهزة الأمنية بالإمارات في تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره

وام


 أشادت دولة الكويت بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات في تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره الذين تورطوا في أنشطة تهدف إلى المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار بما في ذلك التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية والتواصل مع جهات خارجية في انتهاك جسيم لسيادة الدولة وأمنها.

وجددت وزارة الخارجية بدولة الكويت في بيان لها اليوم (الإثنين) بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) رفض دولة الكويت التام لأشكال الإرهاب والتطرف كافة وإدانتها لكل من يقف وراءه أو يدعمه مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها للإجراءات كافة التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها وصون سيادتها.