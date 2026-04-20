الكويت تشيد بكفاءة الأجهزة الأمنية بالإمارات في تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره





أشادت دولة الكويت بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات في تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره الذين تورطوا في أنشطة تهدف إلى المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار بما في ذلك التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية والتواصل مع جهات خارجية في انتهاك جسيم لسيادة الدولة وأمنها.

وجددت وزارة الخارجية بدولة الكويت في بيان لها اليوم (الإثنين) بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) رفض دولة الكويت التام لأشكال الإرهاب والتطرف كافة وإدانتها لكل من يقف وراءه أو يدعمه مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها للإجراءات كافة التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها وصون سيادتها.