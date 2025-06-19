طهران: "الطاقة الذرية" "شريك" في "حرب العدوان" الإسرائيلية

اتهمت إيران الخميس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها "شريك" في "حرب العدوان" الإسرائيلية.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدرت قرارا في 12 /يونيو يدين "عدم امتثال" إيران لالتزاماتها في الملف النووي ودعت الى حلّ عاجل من أجل "إصلاح هذه المسألة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في منشور على إكس، متوجها الى المدير العام للوكالة رافايل غروسي، "لقد خنت نظام منع الانتشار (النووي) وجعلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية شريكا في هذه الحرب العدوانية الظالمة".

وفي حديث لقناة فرانس 24 الأربعاء، قال غروسي إنه رغم أن "إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تُخصب اليورانيوم حاليا إلى درجة تقترب من المستوى العسكري ... لسنا في وضع يسمح لنا بالقول ما إذا كان هناك جهد مباشر نحو بناء سلاح نووي".