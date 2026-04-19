وزيرا خارجية قطر وتركيا يستعرضان الأوضاع في المنطقة وجهود خفض التصعيد





بحث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ، وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أكد خلال الاجتماع على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.