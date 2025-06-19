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الشرق الأوسط

الجيش الإسرائيلي يستهدف موقعين نوويين في نطنز واراك بإيران

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وكالات


قال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إنه استهدف الليلة الماضية المفاعل النووي في منطقة اراك في إيران وما قال إنه موقع لتطوير الأسلحة النووية في منطقة نطنز.

وضمن مواقعها النووية، كان لدى إيران مفاعل أبحاث للماء الثقيل قيد الإنشاء، كان يعرف سابقا باسم أراك، ويحمل حاليا اسم خنداب.

وفي نطنز التي تعرضت للقصف في وقت سابق من الصراع المستمر منذ ستة أيام مع إسرائيل، بنت إيران مجمعا يعد محوريا في برنامجها النووي ويضم محطتين للتخصيب.

وتشكل مفاعلات الماء الثقيل تهديدا لمنع انتشار الأسلحة النووية، إذ يمكنها بسهولة إنتاج البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه، مثل اليورانيوم المخصب، في صنع قلب قنبلة ذرية.