مجلس حكماء المسلمين: حماية التراث الإنساني يعزز مسيرة التعايش والسلام





أكد مجلس حكماء المسلمين، أن التراث الإنساني يُمثِّل ذاكرة الشعوب وسجلَّ هويتها الحضارية، وجسرًا للتواصل بين الأمم، مشيرًا إلى أن صون التراث الإنساني هو حماية لذاكرة البشريَّة واستثمار في مستقبل يسوده السلام.

وقال المجلس في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للتراث الذي يوافق 18 أبريل من كل عام، إن حماية التراث مسؤولية إنسانيَّة مشتركة، في ظلِّ ما يتعرَّض له من تهديدات بسبب النزاعات أو التغيرات المناخية أو محاولات الطمس والتشويه، مؤكِّدًا أنَّ الحفاظ عليه يشمل القيم والعادات التي تعزِّز الهوية والانتماء.

وأوضح المجلس أن التراث الإسلامي يعد أحد أبرز روافد التراث الإنساني، بما يجسِّده من قيم الرحمة والعدل والتعارف، حيث قَدَّم عبر تاريخه نموذجًا حضاريًّا قائمًا على العلم واحترام التنوع والتفاعل الإيجابي مع الثقافات.

وأشار إلى أن صون التراث الإسلامي من شأنه أن يُسهِمَ في ترسيخ قيم الاعتدال والانفتاح، ومواجهة خطابات التطرف والكراهية، داعيًا إلى توظيفه في تعزيز الحوار والتَّسامح، وبناء جسور التفاهم بين الشعوب.

وجدد مجلس حكماء المسلمين دعوتَه إلى المجتمع الدولي لتعزيز الجهود المشتركة من أجل حماية التُّراث الإنساني، وصون مكوناته، بما يحفظ ذاكرة الإنسانية ويعزِّز مسيرة التَّعايش والسَّلام.