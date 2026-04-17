ستارمر: أكثر من 12 دولة تعرض المساهمة في تأمين "هرمز"





أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الجمعة، أن "أكثر من 12 دولة" عرضت المساهمة في مهمة متعددة الجنسيات "سلمية ودفاعية" بقيادة لندن وباريس لتأمين مضيق هرمز، على أن يتم نشرها "بمجرد أن تتهيأ الظروف".

وأضاف، في بيان صدر عقب قمة في باريس جمعت نحو 30 دولة حضوريا وعبر الفيديو، أن العمل سيستمر على "التخطيط العسكري" لهذه القوة، مشيرا إلى اجتماع سيعقد في لندن الأسبوع المقبل "سنعلن خلاله المزيد من التفاصيل حول تركيبتها".

ودعا ستارمر إلى فتح مضيق هرمز "بدون رسوم مرور وبدون قيود".

وفي تصريح أدلى به إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، قال: "هذا يعزز الحاجة إلى العمل الذي قمنا به بعد ظهر اليوم في باريس".

وشدد على أن "هذه المهمة سلمية وبحت دفاعية، وتهدف إلى طمأنة الملاحة التجارية ودعم إزالة الألغام"، مضيفا أن "أكثر من اثنتي عشرة دولة عرضت بالفعل المساهمة بأصول".

من جانبه، رحب ماكرون بإعلان إيران إعادة فتح المضيق للفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، لكنه أكد أن المشاركين دعوا إلى "إعادة فتحه بالكامل وبدون شروط من جميع الأطراف".

وقال إن "المهمة الأمنية العسكرية المقترحة من هذه الدول أكثر شرعية، لأنها ستمنحها إمكان الاستمرار على المدى الطويل".

وأعربت ميلوني عن استعداد بلادها للمشاركة في المهمة، مشددة على أن نشرها يجب أن يتم فقط بعد "وقف الأعمال العدائية".

بدوره، اعتبر ميرتس أن مشاركة الولايات المتحدة في المهمة الدولية المحتملة "مرغوب فيها"، مؤكدا أن ألمانيا "ستشارك في مناقشات التخطيط العسكري"، مع إمكانية مساهمتها لاحقا في عمليات إزالة الألغام والاستطلاع البحري، شريطة توفر "أساس قانوني متين"، مثل قرار من مجلس الأمن الدولي.