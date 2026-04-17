ترامب لنتانياهو: طفح الكيل!

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إن الولايات المتحدة حظرت على إسرائيل قصف لبنان بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وكتب ترامب على منصته الاجتماعية تروث سوشال "لن تقصف إسرائيل لبنان بعد الآن. تحظر عليها الولايات المتحدة ذلك. لقد طفح الكيل!".

وأشار ترامب أيضا ‌إلى أن ‌أي اتفاق أمريكي مع إيران "لا ​يتوقف على ما ‌سيحدث ​في لبنان" لكن ⁠الولايات المتحدة "ستتعامل مع" وضع "حزب الله " بالطريقة المناسبة.

وأضاف ​أن ⁠الولايات ⁠المتحدة ستخرج المواد النووية من إيران. وقال "لا دفع لأي ⁠أموال بأي شكل أو وسيلة".

جاءت منشورات ترامب بعد أن قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن ‌عبور كل السفن التجارية من مضيق ​هرمز "مفتوح بالكامل" لباقي فترة وقف إطلاق النار.