العودة لإسلام آباد.. ترامب يؤكد النهاية الوشيكة للحرب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران تقترب من نهايتها، وطالب العالم بالاستعداد «ليومين مذهلين»، في حين وصل إلى طهران قائد جيش باكستان، التي ​تقوم بجهود وساطة، في محاولة لإبرام اتفاق، والحيلولة دون استئناف الحرب، في حين دخل الحصار البحري الأمريكي، الذي خنق الموانئ الإيرانية على مضيق هرمز، يومه الثالث، فهل تنبئ الساعات أو الأيام القامة بانفراجة؟

وقال ترامب لمراسل شبكة «إيه.بي.سي نيوز»، جوناثان كارل، بحسب منشور للمراسل على منصة «إكس»: «أعتقد أنكم ستشهدون يومين مذهلين قادمين»، مضيفاً أنه لا يعتقد أنه سيكون من الضروري تمديد وقف إطلاق النار الذي يستمر أسبوعين، وينتهي في 21 أبريل.

وتوعد ترامب أيضاً بتصعيد الموقف إذا استؤنفت الحرب. ⁠وقال لشبكة فوكس بيزنس: «بإمكاننا تدمير جميع جسورهم في ساعة واحدة. بإمكاننا تدمير جميع محطات توليد الطاقة الكهربائية لديهم في ساعة واحدة. لا نريد فعل ذلك، لذا سنرى ما سيحدث».

وقال ترامب للشبكة: «أعتقد أن الحرب ⁠تقترب من نهايتها حقاً. أقصد أنني أراها تقترب جداً من نهايتها». وأضاف: «سنرى ماذا سيحدث. أرى أننا بحاجة ماسة إلى إبرام اتفاق».

ورجح ترامب في حديث لصحيفة «نيويورك بوست» عودة المفاوضين الأمريكيين لإجراء محادثات، عازياً الفضل في ذلك بشكل كبير إلى «العمل الرائع» الذي يقوم به قائد الجيش الباكستاني، لتيسير أجواء المحادثات.

وأول من أمس، ​وخلال فعالية في جورجيا، قال نائب الرئيس الأمريكي، ⁠جيه دي فانس، إن ترامب يرغب في إبرام «صفقة كبرى» ⁠مع إيران، لكن هناك الكثير من انعدام الثقة بين البلدين.

وفي كلمة ألقاها في سول، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إن قرار تحديد ⁠مدة تعليق تخصيب اليورانيوم هو قرار سياسي، ومن الممكن أن تقبل طهران بتسوية في إجراء لبناء الثقة. وقال مصدر مشارك في المفاوضات في باكستان إن محادثات جرت عبر القنوات الخلفية منذ مطلع الأسبوع، أحرزت تقدماً في سد تلك الفجوة، ما جعل الجانبين أقرب إلى اتفاق يمكن طرحه في جولة جديدة من المحادثات.

تضييق الفجوة

وأكد الجيش الباكستاني وصول قائده عاصم منير إلى طهران، حيث أبلغ مصدر كبير «رويترز» أن الهدف من زيارة منير، الذي توسط في جولة المحادثات السابقة، هو «تضييق الفجوة» بين إيران والولايات المتحدة.

وأكد جهاز الإعلام التابع للجيش الباكستاني وصول منير إلى إيران، مشيراً إلى أن وزير الداخلية محسن نقوي موجود أيضاً «كجزء من جهود الوساطة الجارية».

وفي وقت سابق، أشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد الباكستاني سيحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المقبلة مع المسؤولين الإيرانيين.

وأكدت إيران أن التواصل استمر مع واشنطن عبر إسلام آباد بعد فشل المفاوضات. وقال المتحدث باسم الخارجية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «منذ الأحد، حين عاد الوفد الإيراني إلى طهران، جرى تبادل رسائل عدة عبر باكستان».

ووصل إلى جدة، أمس، رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، في زيارة إلى المملكة العربية السعودية، ضمن جولة دبلوماسية تشمل أيضاً قطر وتركيا، لبحث المساعي لجولة ثانية محتملة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، إن شريف سيقوم بزيارات رسمية مكثفة لأربعة أيام، تشمل السعودية وقطر وتركيا، في الفترة من 15 إلى 18 أبريل الجاري.

وقال مسؤولون من باكستان وإيران ودول عدة في المنطقة إن فريقي التفاوض الأمريكي والإيراني ربما يعودان إلى باكستان في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وانتهت محادثات مطلع الأسبوع دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

ونقل ​موقع أكسيوس ⁠عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدماً في المحادثات ​التي جرت ​⁠الثلاثاء، ​وتقتربان ⁠من ⁠اتفاق ⁠إطاري لإنهاء الحرب.

اعتراض ناقلات

قال الجيش الأمريكي إن عدداً آخر من الناقلات أعيدت إلى الموانئ الإيرانية، بموجب الحصار البحري الأمريكي المفروض، بما في ذلك ناقلة النفط ‌ريتش ستاري الخاضعة لعقوبات أمريكية، والمملوكة لشركة صينية، والتي شوهدت في طريقها للعودة إلى مضيق هرمز، أمس.

وقال مسؤول أمريكي إن مدمرة أمريكية أوقفت ناقلتي نفط كانتا تحاولان مغادرة ميناء تشابهار الإيراني على خليج عمان، الثلاثاء.

في إسرائيل، قال رئيس الأركان، اللفتنانت جنرال إيال زامير، إنه لا ينبغي السماح للإيرانيين بتحقيق مكاسب في الملف النووي، أو في مضيق هرمز. وقال: «لقد وجهنا ضربات قاسية للنظام الإرهابي الإيراني، وجردناه من قدراته الدفاعية وأضعفناه.

والآن، يجب ألا نسمح لهم بتحقيق أي إنجازات في الملف النووي، أو في مضيق هرمز، أو في غيرها من القضايا المطروحة على جدول الأعمال.

ونحن في حالة تأهب قصوى، وطائرات سلاح الجو جاهزة ومسلحة، والأهداف مُحملة في الأنظمة، ونحن نعرف كيف نطلقها فوراً».