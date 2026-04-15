استهداف إقليم كردستان العراق بطائرات مسيرة مفخخة





أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق الثلاثاء عن تعرض الإقليم لسلسلة هجمات جديدة بطائرات مسيرة مفخخة مشيرة إلى أن هذا التصعيد هو الثاني من نوعه منذ إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم استهداف إقليم كردستان بأربع طائرات مسيرة مفخخة في أوقات متفرقة في خرق جديد للهدوء النسبي الذي شهدته المنطقة مؤخرا.

واختتمت الوزارة بيانها بالمطالبة بالكف عن جعل أراضي الإقليم ساحة لتصفية الحسابات وضرورة التوقف عن استهداف الاستقرار العام وسلامة المواطنين في كردستان.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كردستان عن إسقاط طائرتين مسيرتين في سماء أربيل.