وزير الدفاع الإسرائيلي يحدد شرطاً واحداً لإنهاء حرب إيران

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على إخراج اليورانيوم المخصب من إيران كأهم شرط لإنهاء الحرب.

وأفاد كاتس في بيان بمناسبة ذكرى الهولوكوست، بأن اليورانيوم يمكن أن يستخدم كمنطلق رئيس لمحاولة إيران إعادة إحياء المشروع النووي".

وأوضح أن "الولايات المتحدة وإسرائيل حددتا التخلص من هذه المواد كشرط أساسي لإنهاء الحملة في إيران"، بحسب صحيفة "جيوروزاليم بوست".

وكان موقع "أكسيوس"، نقل أمس الاثنين عن مسؤول أمريكي ومصادر مطلعة أن الولايات المتحدة طلبت من إيران وقف التخصيب لـ 20 عاما، في جولة المفاوضات الأخيرة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد مطلع الأسبوع الجاري، لكن طهران رفضت ذلك، واقترحت فترة تعليق أقصر لخمس سنوات.