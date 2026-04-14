ما هي القوات الأمريكية المشاركة في حصار الموانئ الإيرانية؟

أصبح الحصار الأميركي على إيران عملية عسكرية–اقتصادية مركبة تستهدف شلّ القلب البحري للاقتصاد الإيراني. ومع دخول القيود البحرية حيّز التنفيذ، تتكشف ملامح قوة بحرية متعددة الطبقات، تقابلها شبكة موانئ إيرانية جنوبية أصبحت فعليا تحت الحصار المباشر.

تشير التقديرات الأميركية إلى مشاركة كبيرة وغير مسبوقة، إذ يمكن تحديد ما لا يقل عن 14 قطعة بحرية داخل مسرح العمليات، ترتفع إلى 18 قطعة على الأقل مع احتساب التعزيزات القادمة. ويرافق هذه القوات عشرة آلاف جندي أميركي وفق ما أعلنته القيادة المركزية الأميركية.

أبراهام لينكولن العاملة في بحر العرب

جورج إتش. دبليو. بوش القادمة من سواحل أفريقيا إلى منطقة عمليات حصار موانئ إيران.

وترافقهما شبكة من المدمرات وسفن القتال الساحلي والقوة البرمائية، أبرزها:

مايسن، دونالد كوك، روس (وهي مدمرات صواريخ موجهة)

عدد من المدمرات عرف منها: فرانك إي. بيترسن جونيور، سبروانس، ميليوس، ميتشر، جون فين، رافاييل بيرالتا وكانبيرا.

إضافة إلى ثلاث سفن برمائية هي تريبولي، نيو أورلينز، راشمور.

وتشكل هذه القوات مجتمعة منظومة حصار متكاملة تشمل:

سيطرة جوية من حاملات الطائرات

قدرات اعتراض ومرافقة عبر المدمرات

جاهزية إنزال برمائي

دعم استخباري وجوي

ثانيا: 8 موانئ إيرانية تحت الضغط المباشر

يتركّز الضغط الأميركي على ثمانية موانئ رئيسية جنوبية تمثل العمود الفقري للتجارة الإيرانية:

ميناء رجائي (بندر عباس) – مركز الحاويات الأول (نحو 85% من حركة الحاويات)

ميناء الخميني – بوابة الصناعة والبتروكيماويات

ميناء ماهشهر – مكمّل لمجمع خوزستان الصناعي

ميناء بوشهر – مركز التجارة الإقليمية مع الخليج

ميناء دير – الصادرات الزراعية والغذائية

ميناء خرمشهر – بوابة التجارة مع العراق

ميناء تشابهار – المنفذ الوحيد خارج الخليج (بحر عُمان)

ميناء عسلويه – مركز الطاقة والبتروكيماويات

ثالثًا: التأثير الاقتصادي – ضغط مباشر على شرايين الدولة

يعتمد الاقتصاد الإيراني بشكل كبير على:

مرور أكثر من 90% من تجارته عبر هرمز

النفط والغاز بنسبة 80% من عائدات التصدير

ومع تقييد حركة الناقلات:

تتراكم الشحنات

ترتفع كلفة التأمين

تنسحب شركات الشحن الدولية

تتراجع القدرة على التسويق

وفي القطاع النفطي، تبدو الصورة أكثر حساسية، إذ يؤدي الضغط على مرافق مثل جزيرة خرج وعسلويه إلى خنق الإيرادات مباشرة.