ترامب يحذّر إيران من أي محاولة لكسر الحصار البحري الأمريكي





حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين من أن قواته ستدمّر أي "سفن هجومية سريعة" عائدة لإيران تسعى لكسر الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية الذي دخل حيّز التنفيذ نظريا غداة فشل المفاوضات بين البلدين.

وبعيد ذلك، قال ترامب على منصة تروث سوشال "تحذير: اذا اقتربت أي من هذه السفن من حصارنا، سيتم القضاء عليها فورا"، في إشارة ضمنية الى الزوارق الهجومية السريعة التي تحوزها إيران.

وفي حين لفت الرئيس الأمريكي إلى أن السفن الأكبر للبحرية الإيرانية "قد تمّ تدميرها"، أشار الى أن قواته "ستستخدم نظام القتل نفسه الذي اعتمدناه حيال مراكب مهرّبي المخدرات في البحر"، في إشارة إلى الضربات التي كانت واشنطن تنفّذها على قوارب قبالة فنزويلا أثناء محاصرتها.

لكن ترامب شدّد الإثنين على أن القادة الإيرانيين يرغبون "بشدة" في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.

وبعد هدوء في الأيام الأخيرة على خلفية وقف إطلاق النار المؤقت الذي يسري منذ ليل الثلاثاء الأربعاء، عاد سعر برميل النفط ليتجاوز عتبة المئة دولار الاثنين في ظل التوترات الجديدة.

ويرى مركز "صوفان" للأبحاث في نيويورك أن هدف ترامب من حصار الموانئ الإيرانية هو حرمانها من عائدات صادراتها، وإجبار كبار مستوردي نفطها، ولا سيما الصين، على الضغط عليها لإعادة فتح مضيق هرمز.

وأكد ترامب الإثنين أن 34 سفينة عبرت مضيق هرمز الأحد، وهو "أعلى رقم منذ بدء هذا الإغلاق المجنون" الذي فرضته إيران.

ودعت بكين التي تعتمد كثيرا على النفط الإيراني إلى عدم تعطيل حركة الملاحة في المضيق الذي يمر فيه عادة خمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز الطبيعي المسال.

ودعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لفتح المضيق "في أقرب وقت"، وهو ما طالبت به أيضا رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين "جميع الأطراف" إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز.

من جهته، شدّد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز الإثنين على أنه لا يحقّ لأي بلد إغلاق مضيق هرمز أمام حركة النقل البحري.