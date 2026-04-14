المستشار الألماني يحضّ نتنياهو على إنهاء القتال في لبنان





حضّ المستشار الألماني فريدريش ميرتس الإثنين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إنهاء القتال في جنوب لبنان والانخراط في محادثات سلام مع الحكومة اللبنانية، وفق ما أفاد ناطق باسمه.

وأضاف الناطق في بيان أن ميرتس عرض في اتّصال هاتفي مع نتنياهو دعم ألمانيا المتواصل للجهود المبذولة "من أجل التوصل إلى تفاهم دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران" في الحرب التي بدأتها إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير.

وأضاف البيان أن ميرتس أعرب لنتنياهو عن استعداد "ألمانيا للمساعدة في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز" لكن فقط بعد "وقف الأعمال العدائية" و"شرط استيفاء الشروط اللازمة".

وجاء في البيان أيضا أن المستشار الألماني أعرب عن "قلق بالغ" حيال التطوّرات في الأراضي الفلسطينية وشدّد على "وجوب ألا يكون هناك ضم فعلي ولو جزئي للضفة الغربية".