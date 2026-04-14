نتنياهو: وجّهنا للنظام الإيراني الإرهابي أقوى ضربة في تاريخه





قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في افتتاح فعاليات إحياء ذكرى ضحايا المحرقة مساء الاثنين، إن بلاده، بدعم من حليفتها واشنطن، وجّهت للنظام الإيراني "أقوى ضربة" في تاريخه.

وقال نتنياهو خلال حفل متلفز أقيم في متحف ياد فاشيم الذي يخلد ذكرى الضحايا اليهود لألمانيا في القدس "وجّهنا للنظام الإيراني الإرهابي أقوى ضربة في تاريخه".

وأضاف "لو لم نتحرك، لكانت أسماء مثل نطنز، وفوردو، وأصفهان... ارتبطت إلى الأبد بالعار، مثل أوشفيتز، وتريبلينكا، ومايدانيك، وسوبيبور"، مُشبها المواقع النووية الإيرانية بمعسكرات الاعتقال النازية.

وتحيي إسرائيل ذكرى المحرقة من مساء الاثنين إلى الثلاثاء، تكريما لستة ملايين يهودي قتلهم النازيون خلال الحرب العالمية الثانية.

بدأت المراسم الرسمية التي تُقام سنويا في أبريل أو مايو بحسب التقويم العبري، في ظل هدنة هشة بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أكثر من شهر على اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وتزامنا تواصل إسرائيل حربها مع حزب الله المدعوم من طهران، في لبنان.