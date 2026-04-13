كيف يعمل الحصار البحري الأمريكي لموانئ إيران؟

مع بدء الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، تدخل أزمة الشرق الأوسط منعطفاً جديداً يمكن وصفه بـ "معركة الحصار" التي قد تشهد ضربات عسكرية بين حين وآخر، مع ترجيح أن لا تعود الحرب إلى المستوى السابق قبل وقف إطلاق النار الأخير.

لكن.. كيف سيعمل الحصار؟

أعلن الجيش الأمريكي أنه بدأ فرض حصار على جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها، بما يشمل الموانئ الواقعة خارج مضيق هرمز أيضاً، على امتداد بحر عُمان. وفي المقابل، لن يتم اعتراض السفن المتجهة إلى موانئ غير إيرانية، ما يشير إلى أن الإجراء أكثر محدودية مما لوّح به الرئيس دونالد ترامب سابقاً حين تحدث عن إغلاق شامل للمضيق.

ويؤكد محللون، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، أن الانتشار الواسع للبحرية الأمريكية قرب مضيق هرمز يمنح واشنطن القدرة على خنق حركة الملاحة واعتراض ناقلات النفط. وتلعب حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» في بحر العرب دور قاعدة عمليات محتملة لتنفيذ عمليات التفتيش والاعتراض. كما تمتلك الولايات المتحدة مدمرات مزودة بصواريخ موجهة يمكن استخدامها لتعطيل أو توجيه حركة ناقلات النفط، إلى جانب دورها في التصدي لأي هجمات جوية محتملة من جانب إيران.

وقد تلجأ واشنطن أيضاً إلى خفر السواحل أو قوات العمليات الخاصة لتنفيذ عمليات احتجاز السفن، إلا أن مصير السفن التي سيتم اعتراضها لا يزال غير واضح حتى الآن.

أكد وزير الدفاع بيت هيغسيث أن القوات الأمريكية الإضافية التي تم نشرها في المنطقة جاهزة لاستئناف القتال في حال خرق إيران للهدنة. وتشمل هذه القوات طائرات مقاتلة وناقلات وقود وطائرات حربية أخرى، إضافة إلى سفن حربية ومشاة البحرية على متن سفن هجومية برمائية. ويصل عدد القوات الأمريكية في المنطقة إلى نحو 40,000 جندي، مع إعادة تموضع بعضهم بعيداً عن قواعد قريبة من إيران منذ بدء التصعيد.