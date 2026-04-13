نتنياهو يحدد خصوم إسرائيل على خريطة الشرق الأوسط بالأحمر.. من هم؟

استعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خصومه في المنطقة وذلك من خلال خريطة الشرق الأوسط محدداً إياهم باللون الأحمر.

وشمل التصنيف كلاً من العراق وسوريا واليمن والعراق إلى جانب إيران، في خطورة يرى فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذه الدول تشكل تهديدياً مباشراً على بلاده.

وقال نتنياهو في كلمة مسجلة، إن بلاده تواجه ما وصفه بـ«محور تقوده إيران» يمتد عبر عدة ساحات في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذا المحور يشمل إيران، وحماس في غزة، وحزب الله في لبنان، إضافة إلى أطراف أخرى في العراق واليمن.

وأوضح نتنياهو، في كلمة تناول فيها مجريات الحرب في إيران ولبنان، أن إسرائيل انتقلت من مرحلة الاحتواء إلى الهجوم، معتبراً أن طهران سعت إلى تطويق إسرائيل وخنقها عبر أذرعها في المنطقة، قبل أن تبادر تل أبيب بتنفيذ سلسلة عمليات عسكرية استهدفت هذه الأطراف.

وأشار إلى أن الضربات شملت أهدافاً داخل إيران، إلى جانب عمليات استهدفت بنى تحتية عسكرية وبرامج مرتبطة بالصواريخ والأنشطة النووية. وأضاف أن هذه التحركات جاءت استناداً إلى معلومات استخباراتية حول اقتراب إيران من تطوير قدرات نووية عسكرية.

كما لفت إلى تنفيذ عمليات أخرى لاحقة استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية، فضلاً عن اغتيال عدد من العلماء المرتبطين بالبرنامج النووي، مؤكداً أن هذه الإجراءات أدت إلى إبطاء كبير في تقدم تلك البرامج.

وفي السياق الإقليمي، قال نتنياهو إن إسرائيل وسّعت نطاق عملياتها في قطاع غزة، ونفذت ضربات في لبنان، وعززت انتشارها العسكري في جنوب سوريا، في إطار ما وصفه بإعادة رسم موازين القوى في المنطقة.

واعتبر نتنياهو أن هذه التحركات أضعفت خصوم إسرائيل، مؤكداً استمرار العمليات، بالتوازي مع التنسيق مع الولايات المتحدة، مشدداً على أن إسرائيل لن تسمح بظهور تهديد نووي أو صاروخي يستهدف وجودها، وأنها ستواصل تحركاتها حتى تحقيق جميع أهدافها.