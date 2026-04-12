نتانياهو: الجيش الإسرائيلي أحبط "تهديد اجتياح" من جنوب لبنان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد إن قواته قضت على "تهديد اجتياح" من عناصر "حزب الله"، وذلك في فيديو نشره مكتبه قال إنه خلال زيارة له إلى جنوب لبنان.

وقال نتانياهو في التسجيل المصوّر الذي ظهر فيه مرتديا سترة سوداء مضادة للرصاص ومحاطا بجنود ملثّمين إن "الحرب متواصلة، بما في ذلك ضمن المنطقة الأمنية في لبنان"، مشيرا إلى أن "ما نراه هو أننا قضينا على تهديد اجتياح من لبنان من خلال هذه المنطقة الأمنية".

وقال إن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة، مؤكداً أن الجنود الإسرائيليين يقاتلون بكفاءة عالية، بما في ذلك داخل الحزام الأمني في لبنان.

وأضاف أن إسرائيل حققت "إنجازات كبيرة" خلال المواجهات، لكنها ما تزال أمام مهام إضافية يجب إنجازها. وأشار إلى أن هذه العمليات "غيّرت ملامح الشرق الأوسط".

وقال نتنياهو " غيّرنا وجه الشرق الأوسط وأعداؤنا "إيران ومحور الشر" يقاتلون من أجل بقائهم".