نتنياهو: سحقنا برنامجي إيران النووي والصاروخي

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب المشتركة التي خاضتها إسرائيل والولايات المتحدة في إيران "سحقت" برنامجيها النووي والصاروخي.

وجاءت تصريحاته السبت بالتزامن مع انعقاد محادثات بين واشنطن وطهران في إسلام آباد سعيا لوضع حد نهائي للحرب التي بدأت في 28 شباط/فبراير. وتأتي المفاوضات في إطار اتفاق لوقف النار لمدة أسبوعين توسطت فيه باكستان.

وقال نتنياهو في خطاب متلفز "لقد نجحنا في سحق البرنامج النووي الإيراني وسحق برنامجها الصاروخي"، مضيفا أن الحرب أضعفت أيضا القادة الإيرانيين وحلفاءهم الإقليميين.

وأضاف "لقد وصلنا إلى وضع لم يعد لدى إيران فيه منشأة تخصيب واحدة عاملة".

واعتبر أن الولايات المتحدة وإسرائيل منعتا إيران من تطوير قنبلة نووية من خلال شنّ حرب الاثني عشر يوما في حزيران/يونيو 2025، وتلتها الحرب التي بدأت في 28 شباط/فبراير.

وقال إن الحرب الأخيرة شنّت بعد ورود معلومات استخباراتية مفادها أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي سعى إلى توسيع البرنامجين النووي والصاروخي بعد الحرب الأولى.

وتابع نتنياهو "لقد سعى إلى إخفاء إنتاج الصواريخ والإنتاج النووي عميقا جدا في باطن جبل، بطريقة لا تستطيع حتى طائرات بي-2 الوصول إليها. ومرة أخرى، لم نستطع الوقوف مكتوفي الأيدي. لقد تحركنا".

وأضاف "لقد اختفت معظم قدرتها على إنتاج الصواريخ. لا يزال لديها صواريخ، لا يزال لديها مخزونات، لكنها تتضاءل"، مشددا على أنه تم تحقيق "إنجازات هائلة" في الحرب.

واعتبر أن "ذلك ينعكس في إضعاف النظام الذي يسعى الآن حتى إلى وقف إطلاق النار".

ولفت نتنياهو إلى أن القيادة الإيرانية وحلفاءها "أرادوا خنقنا، والآن نحن من نخنقهم. لقد هددوا بسحقنا، والآن يقاتلون من أجل بقائهم".

في ما يتعلق بلبنان، قال إن بيروت تواصلت مع إسرائيل بشأن اتفاق سلام.

وأضاف "لقد تواصل لبنان معنا. في الشهر الماضي، تواصل معنا عدة مرات لبدء محادثات سلام مباشرة".

وتابع "لقد أعطيت موافقتي، ولكن بشرطين: نريد تفكيك سلاح حزب الله، ونريد اتفاق سلام حقيقي يدوم لأجيال".