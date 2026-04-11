ترامب: الولايات المتحدة بدأت فتح مضيق هرمز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت إن الولايات المتحدة بدأت عملية فتح مضيق هرمز.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "نبدأ الآن عملية فتح مضيق هرمز كخدمة لدول حول العالم، بما في ذلك الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وغيرها".

وأضاف "بشكل لا يُصدق، لا تملك هذه الدول الشجاعة أو الإرادة للقيام بالمهمة بنفسها".

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي أن سفنا تابعة للبحرية الأميركية عبرت المضيق السبت، في خطوة تهدف إلى طمأنة السفن التجارية وتشجيعها على استئناف العبور.

وقال ترامب "في الواقع، الجميع يعلم أنهم يخسرون، ويخسرون بشكل كبير".

وتابع "الشيء الوحيد في صالحهم هو احتمال أن تصطدم سفينة بإحدى ألغامهم البحرية" في مضيق هرمز، مؤكدا في الوقت نفسه أن "كل سفنهم الـ28 المخصصة لزرع الألغام ترقد في قاع البحر" بعد الضربات الأميركية.