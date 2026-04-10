الرئيس الأمريكي متفائل للغاية بإمكانية التوصل لاتفاق سلام

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس، أنه "متفائل للغاية" بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام.

وقال ترامب، إن القادة الإيرانيين يبدون مرونة أكبر في المحادثات الخاصة مقارنة بتصريحاتهم العلنية.

من ناحية أخرى وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، قال ترامب إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهدئة وتيرة الضربات في لبنان.

وأضاف في مقابلة هاتفية مع قناة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية: "تحدثت مع بيبي (نتنياهو)، وسيقوم بتخفيض حدة العمليات. أعتقد أن علينا أن نكون أكثر هدوءاً بعض الشيء".

وقال نتنياهو أمس الخميس، إنه وافق على إجراء مفاوضات مباشرة مع لبنان" في أقرب وقت ممكن".

وذكر نتنياهو أنه أصدر الأمر في رد فعل على طلبات من لبنان وأن المحادثات ستركز على نزع سلاح "حزب الله" وإقامة علاقات سلمية بين الدولتين الجارتين.

‌من جهة أخرى أكد ​الرئيس الأمريكي ‌أن إيران ‌تقوم بعمل "سيئ ‌للغاية" ‌فيما ‌يتعلق بالسماح بمرور ​النفط ‌عبر ​مضيق ⁠هرمز.

وكتب ​ترامب ⁠في منشور ⁠على ⁠موقع تروث سوشال "هذا ‌ليس الاتفاق الذي ​بيننا!".