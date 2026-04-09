مطار البحرين الدولي يبدأ الاستئناف التدريجي للرحلات الجوية

أعلنت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن تشغيل وإدارة مطار البحرين الدولي، عن بدء الاستئناف التدريجي للرحلات الجوية، تزامنا مع إعادة فتح المجال الجوي لمملكة البحرين .

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الشركة توضيحها أن التنسيق مستمر مع مختلف الشركاء لضمان عودة العمليات التشغيلية بكفاءة وانسيابية، بما يحفظ سلامة وأمن المسافرين.

و في سياق متصل أعلنت‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬استئناف‭ ‬عملياتها‭ ‬الجوية‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭.‬ ويُمثّل‭ ‬هذا‭ ‬الاستئناف‭ ‬خطوةً‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬العودة‭ ‬التدريجية‭ ‬لشبكة‭ ‬رحلات‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬الدولية‭ ‬المجدولة‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭.‬