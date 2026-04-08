ليندسي غراهام: على الكونغرس الموافقة على أيّ اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران





قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، أحد أشدّ المؤيدين للعمل العسكري في إيران في عهد الرئيس دونالد ترامب، إنّ على الكونغرس الموافقة على أيّ مقترح لإنهاء الحرب.

ونشر غراهام على موقع X: "فيما يخصّ المقترح الإيراني المكوّن من عشر نقاط لإنهاء الحرب، أتطلّع إلى مراجعته في الوقت المناسب وتقديمه إلى الكونغرس للتصويت عليه، كما فعلنا مع خطة العمل الشاملة المشتركة التي أبرمها أوباما"، في إشارة إلى الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني لعام 2015.

وأضاف غراهام: "أودّ التأكيد مجدداً على أنّه من وجهة نظري، يجب على الولايات المتحدة السيطرة على كلّ أونصة من اليورانيوم عالي التخصيب، الذي يبلغ وزنه حوالي 900 رطل، وإخراجه من إيران لمنعها مستقبلاً من امتلاك قنبلة قذرة أو العودة إلى تخصيب اليورانيوم".

وبينما لم يُفصّل البيت الأبيض بنود الخطة العشر، قال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إنّ المقترح يتضمّن موافقة الولايات المتحدة على قبول تخصيب إيران لليورانيوم والاعتراف باستمرار سيطرتها على مضيق هرمز.

وقال غراهام: "يجب أن نتذكر أن إيران هاجمت مضيق هرمز بعد بدء الحرب، مما أدى إلى تدمير حرية الملاحة. ومن الآن فصاعداً، من الضروري ألا تُكافأ إيران على هذا العمل العدائي ضد العالم".