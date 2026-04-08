مسؤول إسرائيلي لـ"سي إن إن": تل أبيب قلقة بشأن اتفاق إيران





أفاد مصدر إسرائيلي مطلع لشبكة سي إن إن، بأن مسؤولين إسرائيليين قلقون بشأن اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع إيران.

وأوضح المصدر أن إسرائيل ستلتزم بوقف إطلاق النار، اقتداء بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لكن إسرائيل تفعل ذلك على مضض، إذ لا تزال لديها أهداف أخرى على قائمتها، وأهداف أخرى ترغب في تحقيقها من خلال العمل العسكري في إيران، بحسب المصدر.

عندما سألته شبكة CNN في منتصف مارس ، امتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الإجابة عما إذا كانت إسرائيل ستوقف هجماتها على إيران في حال توصل ترامب إلى اتفاق وقف إطلاق النار. لكنه أقر بأن ترامب هو "القائد" و"حليفه".