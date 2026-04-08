ترامب يوافق على وقف الضربات ضد إيران لمدة أسبوعين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انفراجة كبرى في الملف الإيراني، مؤكداً التوصل إلى تفاهمات تقضي بوقف إطلاق النار من الجانبين، وذلك عقب تسلم واشنطن مقترحاً إيرانياً يتكون من عشر نقاط.

وكشف الرئيس ترامب أن الإدارة الأمريكية تلقت اقتراحاً مفصلًا من طهران، واصفًا إياه بأنه "أساس للتفاوض قابل للتطبيق"، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة، والتي حددها بأسبوعين، ستكون كافية لإتمام صياغة الاتفاق وإنجازه بشكل نهائي.

وفي تصريحات عاجلة، أكد ترامب أنه تم الاتفاق على معالجة جميع نقاط الخلاف السابقة تقريباً بين الولايات المتحدة وإيران، مشدداً على جديّة المسار الحالي لإنهاء التصعيد.

وعلى الصعيد الميداني، أعلن الرئيس الأمريكي موافقته الرسمية على وقف قصف الأهداف الإيرانية، في خطوة لتعزيز بناء الثقة وتمهيد الطريق لإنجاح المفاوضات الجارية، مؤكدًا أن التهدئة ستكون متبادلة وشاملة للطرفين.