إسرائيل تحتجز 4 من جنودها بتهمة التجسس لصالح إيران

تحتجز السلطات الإسرائيلية أربعة من جنود جيش الدفاع بتهمة التجسس لصالح إيران، فيما يواصل المحققون النظر في القضية التي وصفت بأنها "خطيرة للغاية".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إنّ الجنود الأربعة محتجزون منذ أسابيع في إطار تحقيق لم يُكشف عن تفاصيله، ويمنع أمر قضائي حالياً نشر مزيد من المعلومات حول مجريات التحقيق.

وبحسب الصحيفة، سمحت السلطات أمس الاثنين بنشر معلومات إضافية تتعلق بقضية منفصلة كشف عنها الأسبوع الماضي، وصفت أيضاً بأنها استثنائية من حيث خطورتها.

ووفقاً لبيان صدر عن المحكمة، فإن التحقيق المشترك الذي تجريه وحدة الجرائم الكبرى التابعة للشرطة، يركز على الجوانب الأمنية المتعلقة بعدة مشتبه بهم يُزعم أنهم قدموا خدمات متنوعة لعناصر إيرانية.

ويُعتقد في هذا التحقيق أن المشتبه بهم قد تصرفوا بناءً على طلب عملاء إيرانيين لتصنيع المتفجرات وإجراء تجارب على المواد التي أنتجوها، في حين لا تزال التحقيقات جارية لكشف المزيد من الملابسات.