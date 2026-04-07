العراق.. مقتل رجل وامرأة جراء سقوط مسيرة إيرانية على منزلهما في أربيل





قُتل شخصان مدنيان في سقوط طائرة مسيرة قادمة من إيران على منزلهما في محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق، حسبما أفادت السلطات المحلية فجر الثلاثاء.

وأورد جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم في بيان أن "الحادث وقع عند الساعة 00:15 من فجر الثلاثاء (21,15 ت غ)، عندما سقطت طائرة مسيّرة مفخخة قادمة من إيران على منزل مدني في قرية زركة زوي التابعة لناحية دارشكران ضمن حدود محافظة أربيل". وأضاف أن "الضحيتين هما رجل وزوجته".

واعتبر محافظ أربيل أوميد خوشناو على فيسبوك أن "هذا الهجوم انتهاك للقانون الدولي وجريمة حرب".