مجلس الأمن الدولي يصوّت الثلاثاء على قرار لتأمين الملاحة في مضيق هرمز





يصوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الثلاثاء على مشروع قرار مخفّف إلى حد كبير لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، بعد أُرجئت هذه الخطوة مرات عدة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس الاثنين.

وأطلقت البحرين، العضو المنتخب في المجلس، بدعم من دول الخليج، مفاوضات قبل أسبوعين حول نص من شأنه أن يمنح تفويضا من الأمم المتحدة لأي دولة تريد استخدام القوة لتأمين الملاحة في هذا الممر الحيوي الذي شلته إيران منذ بدء الهجوم الأميركي-الإسرائيلي عليها في 28 فبراير.

لكن في مواجهة اعتراضات العديد من الأعضاء الدائمين، خُفِّف النص بشكل تدريجي وأرجئ التصويت عليه الذي كان مقررا الجمعة الماضي مرات عدة بسبب احتمال استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو).