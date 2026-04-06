نتنياهو: إسرائيل ساهمت في إنقاذ الطيار الأمريكي من إيران

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده قدمت مساعدة لأمريكا في عملية إنقاذ طيار المقاتلة إف 15 التي سقطت في إيران.

وقال نتنياهو في منشور على حسابه في منصة "إكس": "تحدثت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهنأته شخصياً على قراره الجريء والمهمة الأمريكية الناجحة لإنقاذ الطيار الذي سقطت طائرته في أراضي العدو".

وأضاف " أعرب الرئيس ترامب عن تقديره لمساعدة إسرائيل، أنا فخورٌ للغاية بأن تعاوننا، داخل ساحة المعركة وخارجها، غير مسبوق، وأن إسرائيل ساهمت في إنقاذ جندي أمريكي شجاع".

ولم يحدد رئيس الوزراء الإسرائيلي نوع المساعدة التي قدمتها إسرائيل للولايات المتحدة في هذه المهمة.