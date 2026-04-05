الأردن يعلن نجاحه في إسقاط صاروخين ومسيرتين خلال 24 ساعة





أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم استهداف إيران أراضي المملكة بصاروخين ومسيرتين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مديرية الإعلام العسكري في الأردن قولها إن سلاح الجو الأردني اعترض الصاروخين والمسيرتين والتي كانت موجهة إلى مواقع داخل أراضي الأردن وأسقطتها.

من جانبها أعلنت مديرية الأمن العام الأردني أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الساعات الـ 24 الماضية مع 18 بلاغا لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات ، مشيرة إلى عدم وقوع أي إصابات جراء تلك الحوادث فيما وقعت أضرار مادية.