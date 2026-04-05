عون يدعو إلى مفاوضات مع إسرائيل لعدم جعل "جنوب لبنان مثل غزة"

جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الأحد دعوته لإجراء مفاوضات مع إسرائيل كي لا يصبح "جنوب لبنان مثل غزة"، في الوقت الذي تواصل إسرائيل غاراتها الجوية وهجومها البري وتدمر قرى في الجنوب اللبناني.

وقال عون في خطاب متلفز، "صحيح أن إسرائيل ترغب ربما في جعل جنوب لبنان مثل غزة، ولكن واجبنا ألا نجرّها لذلك".

ورد على منتقدي دعواته للتفاوض: "قال البعض ما الفائدة من الدبلوماسية، وأنا أقول ماذا جنينا من الحرب؟"، مشيرا إلى سقوط أكثر من 1400 قتيل و4000 جريح.

وأضاف "دُمرت غزة وسقط أكثر من سبعين ألف ضحية، ثم جلسوا للتفاوض (..) لماذا لا نجلس على طاولة المفاوضات ونوقف المآسي"، مشددا على مواصلة "الاتصالات حتى نستطيع إنقاذ ما تبقى من بيوت لم تُدمّر بعد".

وأكد عون أنه "لا خوف من حرب أهلية أو فتنة داخلية لأن شعبنا واع "، مشيرا إلى أن التفاوض ليس تنازلا.

وأشار إلى أنه "منذ سنوات ونحن ننتظر قيامة لبنان وفي ظل الدمار والتهجير همنا هو الحفاظ على السلم الأهلي الذي هو خط احمر ومن يحاول المس به فهو يقدم خدمة لإسرائيل".