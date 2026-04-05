محطتا كهرباء وتقطير للمياه بالكويت تتعرضان لاستهداف بطائرات مسيّرة

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، اليوم، عن تعرّض محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه لاستهدافٍ بطائراتٍ مسيّرة، ما أسفر عن أضرارٍ ماديةٍ جسيمة وخروج وحدتين لتوليد الكهرباء عن الخدمة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن المتحدثة باسم الوزارة، فاطمة جوهر حياة، أن الفرق الفنية وفرق الطوارئ باشرت أعمالها وفق خطط الطوارئ المعتمدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سلامة واستقرار منظومتي الكهرباء والماء، اللتين تمثلان أولويةً قصوى.

وأضافت أن جميع الفرق الفنية تعمل على مدار الساعة لضمان استمرارية الخدمات.