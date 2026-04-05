الأرجنتين تطرد كبير الدبلوماسيين الإيرانيين من البلاد





قالت وزارة الخارجية الأرجنتينية يوم السبت إنها طردت كبير الدبلوماسيين الإيرانيين مع تزايد التوترات بين النظام الإيراني والحكومة في الأرجنتين المتحالفة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي رسالة على منصة إكس، قال وزير الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو إن القائم بالأعمال الإيراني محسن سلطاني طهراني غادر البلاد "امتثالا" لقرار صدر يوم الخميس منح الدبلوماسي الإيراني 48 ساعة لمغادرة الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وكانت الأرجنتين أعلنت أن الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية". وسيمكن هذا الإجراء الحكومة الأرجنتينية من فرض عقوبات مالية ضد أولئك الذين يتعاملون تجارياً مع هذا التنظيم ومصادرة أي أصول قد يمتلكها في الأرجنتين.