تعرض مبنى مجمع الوزارات في الكويت لعدوان إيراني بطائرة مسيّرة





أعلنت مؤسسة البترول الكويتية تعرض مجمع القطاع النفطي في منطقة الشويخ الذي يضم المؤسسة ووزارة النفط لاعتداء بطائرات مسيّرة فجر اليوم الأحد، ما أدى إلى اندلاع حريق في المبنى.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المؤسسة، في بيان لها، أن فرق الطوارئ والإطفاء باشرت على الفور التعامل مع الحريق، مشيرة إلى أنه تم إخلاء المبنى بالكامل وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بشرية حتى هذه اللحظة.

وأكدت أن قيادة القطاع النفطي تتابع تقييم الأضرار بالتنسيق مع السلطات المعنية، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة العاملين وتأمين الموقع.

من جانبها، قالت وزارة المالية الكويتية في منشور على حسابها في "إكس": "تعرض مبنى مجمع الوزارات في مدينة الكويت مساء السبت للاستهداف بطائرة مسيّرة معادية جراء العدوان الإيراني الآثم مما أسفر عن أضرار مادية في المبنى، من دون تسجيل أي إصابات بشرية".

كما أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، عن تعرّض محطتين لتوليد الكهرباء وتحلية المياه لعدوان إيراني بطائرات مسيّرة.

وقالت الوزارة في بيان إن الهجوم الآثم أسفر عن أضرار مادية كبيرة وخروج وحدتين لتوليد الكهرباء عن الخدمة.