ترامب لإيران: أمامكم 48 ساعة قبل أن يحل عليكم الجحيم

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الوقت ينفد أمام إيران للتوصل إلى اتفاق، موضحاً أن أمام طهران 48 ساعة فقط قبل أن يحل عليها ما وصفه بـ"جحيم عظيم".

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "أتذكرون حين أمهلت إيران عشرة أيام لابرام اتفاق أو فتح مضيق هرمز؟ الوقت ينفد، تتبقى 48 ساعة قبل أن ينزل عليهم الجحيم!".

وفي 26 مارس، أمهل ترامب طهران عشرة أيام لإعادة فتح مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي للاقتصاد العالمي والذي أغلقته طهران منذ بدء الحرب.

وحدد الرئيس الاميركي المهلة حتى "الاثنين السادس من ابريل في الساعة 20,00 بتوقيت واشنطن".

وتوعد ترامب بتدمير محطات توليد الكهرباء في ايران في حال تواصل إغلاق المضيق.