آلاف الجنود الأمريكيين الإضافيين يتجهون إلى الشرق الأوسط





يتجه آلاف إضافيون من الجنود الأمريكيين إلى الشرق الأوسط، بينما تؤكد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحراز تقدم في المحادثات مع إيران، مع التهديد بتصعيد الحرب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبا.

وقال مسؤولان أمريكيان إن حاملة الطائرات جورج إتش دبليو بوش غادرت الثلاثاء إلى الشرق الأوسط برفقة ثلاث مدمرات. وتضم المجموعة القتالية التابعة للحاملة أكثر من 6 آلاف.

ويأتي ذلك في وقت بدأ فيه أيضا آلاف الجنود من الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جوا الوصول إلى الشرق الأوسط، بحسب مسؤولين أمريكيين آخرين، تحدثا مثل غيرهما شريطة عدم الكشف عن هوياتهم نظرا لحساسية الخطط العسكرية.

ورغم أن غالبية هذه القوات تأتي ضمن عملية تناوب للقوات كانت مقررة قبل اندلاع الحرب، فإن بعضهم ينتمي إلى نحو 1500 جندي مظلي قررت إدارة ترامب إرسالهم سريعا إلى المنطقة الأسبوع الماضي.

ولم توضح إدارة ترامب طبيعة المهام التي ستُوكل إلى هذه القوات، لكن الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جوا مدربة على تنفيذ عمليات إنزال بالمظلات في "أراض معادية" أو متنازع عليها بهدف السيطرة على مواقع استراتيجية ومطارات.