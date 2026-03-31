ترامب: حرب إيران تقترب من نهايتها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ⁠ترامب الثلاثاء ‌إن ‌العمليات العسكرية الأمريكية ‌في إيران "تقترب ‌من ‌نهايتها".

وأضاف ​ترامب ‌في ​مقابلة ⁠مع ​شبكة (إن.بي.سي ⁠نيوز) "نبلي بلاء حسنا... ⁠العمليات ⁠تقترب من نهايتها".

واضاف الرئيس الأمريكي إنه يجب على الدول "التي تستخدم" مضيق هرمز أن تعيد فتحه بعد الحصار الذي فرضته إيران، بينما قال في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست إن المضيق سيعاد فتحه "تلقائيا" بمجرد انتهاء العمليات القتالية الأمريكية.

وردا على سؤال بشأن تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال يفيد بأنه قد ينهي العملية العسكرية الأمريكية حتى دون إعادة فتح مضيق هرمز، قال ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست نُشرت، اليوم الثلاثاء، إنه لا يفكر في ذلك.

وتابع قائلا: "مهمتي الوحيدة هي التأكد من أنهم لن يمتلكوا سلاحا نوويا. ولن يمتلكوا سلاحا نوويا. وعندما نغادر، سيُفتح المضيق تلقائيا."

وقال ترامب أيضا في المقابلة إن إيران لم تعد تملك أي قوة عسكرية. واستطرد قائلا: "لم يتبق لهم أي قوة، ودعوا الدول التي تستخدم المضيق، دعوها تذهب وتفتحه."