نتنياهو: النظام الإيراني سيسقط عاجلاً أو آجلًا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن النظام الإيراني سيسقط "عاجلاً أو آجلًا".

وأكد نتنياهو أن إسرائيل والولايات المتحدة تضرب بقوة نظام الإرهاب الذي صرخ لسنوات "الموت لأميركا والموت لإسرائيل".

وأضاف نتنياهو، في كلمة له، أن دعم إيران لحلفائها على مدار السنين كلفها تريليون دولار وهذه الأموال ذهبت سدى.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي :" اليوم نحن نخنق إيران. ونظامُها أضعف من أي وقت مضى. والعالم بدأ يرى الخطر الذي تشكله".

وقال نتنياهو، إن بلاده أنشأت مناطق أمنية حولها في قطاع غزة وسوريا، وأنشأت في لبنان منطقة تهدف إلى إبعاد التهديد المباشر عن إسرائيل، مشيراً إلى أن إسرائيل كانت قبل الحرب تقاتل إيران بمفردها، لكنها اليوم تخوض المواجهة جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة في شراكة وصفها بـ«غير المسبوقة».

وأكد نتنياهو أن إسرائيل غيّرت وجه الشرق الأوسط وخلقت الظروف لعقد تحالفات جديدة في المنطقة.