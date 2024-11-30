مصر تؤكد موقفها الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، موقف مصر الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية، مشددا على أهمية دورها في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة واستقرارها واستقلال ووحدة أراضيها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع معالي بسام صباغ، وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية.

وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، بأنه تم خلال الاتصال تناول التطورات الأخيرة في شمال سوريا خاصة في إدلب وحلب، حيث استمع الوزير عبد العاطي إلى شرح وتقييم الوزير صباغ للتطورات الأخيرة المتلاحقة هناك.

وأعرب عبد العاطي عن القلق إزاء منحى هذه التطورات.