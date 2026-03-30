إسرائيل.. الكنيست يقر ميزانية 2026 بزيادة 10 مليارات دولار للإنفاق الدفاعي

أقرّ البرلمان الإسرائيلي فجر الاثنين ميزانية العام 2026 التي تلحظ زيادة هائلة في الإنفاق المخصص للدفاع، في وقت تخوض إسرائيل حربا في عدة جبهات.

وقال البرلمان الاسرائيلي في بيان "في إطار تحديث الميزانية، ومع الأخذ في الاعتبار عملية زئير الأسد، أُضيف أكثر من 30 مليار شيكل (حوالي 10 مليارات دولار) إلى ميزانية وزارة الدفاع، لتبلغ أكثر من 142 مليار شيكل".

وصادق أعضاء الكنيست على الميزانية بأغلبية 62 صوتا مقابل 55.

ويبلغ إجمالي الإنفاق المقترح لعام 2026 حوالي 850 مليار شيكل إسرائيلي، أي ما يعادل 270 مليار دولار تقريباً.

ووفقاً لـ"تايمز أوف إسرائيل"، تعد الميزانية التي أقرها الكنيست الأكبر في تاريخ إسرائيل.