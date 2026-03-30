ستارمر يجتمع مع جهات فاعلة اقتصادياً لمناقشة تداعيات الحرب في إيران





يعقد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اجتماعا الاثنين يضم جهات فاعلة في مجال الاقتصاد، بينهم مسؤولون في قطاع الطاقة وفي الحكومة لمناقشة تداعيات الحرب في إيران، بحسب ما أعلن مكتبه الأحد.

وسيشارك في الاجتماع ممثلون عن شركتي النفط العملاقتين "شل" و"بي بي"، وشركة الشحن "ميرسك"، ومصرفي "إتش إس بي سي" و"غولدمان ساكس"، و"لويدز" لندن للتأمين العالمي.

وسيُعقد الاجتماع في داونينغ ستريت المقر الرسمي لرئيس الوزراء.

وتغلق إيران مضيق هرمز الاستراتيجي منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط بضربات جوية إسرائيلية وأميركية في 28 فبراير، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار المحروقات وأثر على الاقتصاد عالمي اذ يمر عبر المضيق عادة خُمس إنتاج النفط في العالم، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال.