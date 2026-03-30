البحرين تُدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت





أعربت مملكة البحرين عن إدانة واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي دولة الكويت الشقيقة، وأسفرت عن إصابة عشرة من منتسبي القوات المسلحة، فضلًا عن استهداف مطار الكويت الدولي وعدد من المنشآت المدنية والاقتصادية والحيوية، بما يُعد تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وانتهاكًا صارخًا لمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشيدةً بيقظة وكفاءة القوات المسلحة الكويتية وجاهزيتها العالية في التصدي لهذه الهجمات العدائية الغادرة وغير المبررة، معربةً عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، ولدولة الكويت وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار والازدهار.

وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لوقف الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دول المنطقة وشعوبها المسالمة، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817، وقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 38/61، بما يعزز السلم والأمن الإقليميين والدوليين.