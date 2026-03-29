إجماع على ترشيح نبيل فهمي لمنصب أمين الجامعة العربية

حظي وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي الأحد بإجماع على ترشيحه لتولي منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وستتم المصادقة رسميا على تعيينه في المنصب خلال قمة جامعة الدول العربية التي ستُعقد في السعودية، على أن يتولى منصبه في الأول من يوليو لولاية مدّتها خمس سنوات.

وسيصبح فهمي وهو دبلوماسي مخضرم تولى حقيبة الخارجية المصرية من يونيو 2013 إلى يوليو 2016، ثامن مصري يتولى منصب الأمين العام للجامعة التي تتّخذ مقرا في مصر، ويخلف بذلك أحمد أبو الغيط الذي تولى المنصب في العام 2016.

وكان التونسي الشاذلي القليبي الأمين العام الوحيد من خارج مصر للجامعة التي تضم 22 دولة. وتولى المنصب في ثمانينات القرن الماضي بعد تعليق عضوية مصر في المنظمة على خلفية توقيعها معاهدة سلام مع إسرائيل.

ووصف فهمي البالغ 75 عاما في بيان الإجماع على ترشيحه بأنه "مسؤولية كبيرة" نظرا إلى "ما تواجهه أمتنا من تحديات غير مسبوقة، ومخالفات صارخة للقانون الدولي من قبل أطراف معتدية غدرا على دولنا وسلامتنا، وأخرى طال احتلالها لأراضينا وتعرقل تمكين أشقائنا من ممارسة حقوقهم المشروعة، فضلا عن تعرض منطقتنا لمخططات تستهدف الهيمنة، والمساس بأمن واستقرار العالم العربي".