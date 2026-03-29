الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية والحرس الوطني يسقط 4 مسيّرات

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية صباح اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

وقال العقيد الركن سعود العطوان، المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

ودعا المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

في السياق ذاته أسقطت قوة الواجب في الحرس الوطني الكويتي فجر اليوم 4 طائرات "درون" في مواقع المسؤولية التي تتولى تأمينها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني الكويتي العميد جدعان فاضل، في بيان، نشرته "كونا"، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.