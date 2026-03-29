"واشنطن بوست": البنتاغون يستعد لعمليات برية في إيران

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" السبت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البنتاغون يستعد لعمليات برية في إيران تمتد لأسابيع، في حين تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز تواجدها في الشرق الأوسط.

وأكد المسؤولون الأمريكيون الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أن هذه العمليات لن تصل إلى حد غزو واسع النطاق لإيران، بل قد تقتصر على غارات في الأراضي الإيرانية تنفذها قوات العمليات الخاصة وقوات المشاة.

وأفادت "واشنطن بوست" أنه لم يتضح السبت ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينوي الموافقة على كل خطط البنتاغون أو على جزء منها أو رفضها.

ونشرت "واشنطن بوست" هذا التقرير تزامنا مع إعلان الجيش الأمريكي وصول السفينة الهجومية البرمائية "يو اس اس تريبولي" إلى الشرق الأوسط السبت، ما يعزز من تواجده في المنطقة.

وتقود حاملة المروحيات هذه مجموعة تضم نحو 3500 بحار وجندي من مشاة البحرية (المارينز)، بحسب ما أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم).

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن الجمعة أن الولايات المتحدة يمكن أن تحقق الأهداف التي حدّدتها للحرب خلال "الأسبوعين المقبلين"، من دون نشر قوات على الأرض.

رغم ذلك، لا يزال ترامب يتبنى موقفا غامضا في هذا الشأن.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية عدة في الأيام الأخيرة أن ترامب يدرس إرسال ما لا يقل عن عشرة آلاف جندي إلى الشرق الأوسط قريبا.