العراق: انفجارات عنيفة تهز مدينة أربيل في هجمات تستهدف مواقع أمريكية





شهدت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان الواقع شمال العراق، ليل السبت نشاطًا مكثفا للطائرات المسيرة وعمليات اعتراض استمرت لساعات، حيث تم إسقاط عدد من المسيرات أثناء محاولتها استهداف القنصلية الأمريكية وقواعد قريبة منها.

ونقل مراسلو وكالة أنباء" أسوشييتد برس"، من المنطقة أصوات انفجارات متواصلة وقوية، مشيرين إلى رصد مسيرة واحدة على الأقل تتجه نحو المنشآت الأمريكية، في يوم شهد هجمات هي الأكثر ضراوة منذ اندلاع الحرب.

وتواصل الميليشيات الموالية لإيران في العراق تصعيد هجماتها بالمسيرات والصواريخ ضد القواعد الأمريكية، ومن بينها تلك الموجودة في أربيل.